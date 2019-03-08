Mardin'de Özel Eğitim Yönetmeliği çalıştayı düzenlendi

Mardin İl Milliği Eğitim Müdürlüğü'nce Özel Eğitim Yönetmeliği çalıştayı düzenlendi.

Artuklu Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Şube Müdürü Abdurrahim Kusen, özel eğitim okul müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, yaptığı açılış konuşmasında, çalıştayın ilk aşamasında her ilden görüşlerin toplanacağını, ikinci aşamasında genel müdürlükçe geniş katılımlı çalışma rapor hazırlanacağını belirtti. Sarı, "Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından özel eğitime yönelik yeni bir yönetmelik yayımlandı. Bütün illerde olduğu gibi bizim ilimizden de en son çıkan yönetmelik konusunda bir çalışma yapılması istendi. Söz konusu yönetmelik sahada uygulanmaya başlandı. Bizlerde bire bir yürütücüler olarak, yönetmeliğe yönelik varsa aksaklıklar, eksikliler, öneriler, yönetmelikle olması gereken konuları ele alacağız. Güzel bir çalışma olacağını umut ediyoruz" dedi.

Çalıştayda, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesinin üzerinden bir dönem geçmesi sebebiyle, bu dönemde, yönetmeliğin sahada yansımasını görmek, yürütülen özel eğitim hizmetleri ile ilgili sorun tespiti ve mevcut durum analizi yapılması hedefleniyor.