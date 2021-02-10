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Mardin'de pansiyonda yangın çıktı, 1 kişi dumandan etkilendi

Mardin’de bir pansiyonda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Mardin'de bir pansiyonda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayda bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Nur Sokak'ta bulunan bir pansiyonda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahalede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çıkan dumandan etkilenen Ö.D., ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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