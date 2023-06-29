Mardin'de park halindeki araçlar alev topuna döndü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yangın çıkan park halindeki 4 araçtan 2'si kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Büyükkardeş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki biri yabancı plakalı 4 araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araçlarda başlayan yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 4 araçtaki yangın söndürüldü.

Yangında 2 otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken 2 otomobil ve otomobillerin park halinde bulundukları bitişik ev zarar gördü.

Olayın bir kundaklama olabileceği değerlendirilirken başlatılan inceleme sürüyor.