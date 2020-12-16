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Mardin'de park halindeki tırda çıkan yangın korkuttu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken tırda büyük hasar meydana geldiği belirtildi.


Olay akşam saatlerinde Kızıltepe Fırat Mahallesi 418 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki strafor yüklü çekici aniden alev aldı. Metrelerce yükselen alevleri gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olası bir patlamaya karşı vatandaşları alandan uzaklaştırdı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürürken çekicide büyük hasar meydana geldiği görüldü.

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