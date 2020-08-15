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Mardin'de parmakları sandalyeye sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri koştu

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir çocuğun parmakları sandalye deliklerine sıkıştı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir çocuğun parmakları sandalye deliklerine sıkıştı. İtfaiye ekipleri ağlayarak acı çeken çocuğun parmaklarını sıkıştığı sandalye deliklerinden çıkarttı.


Olay, 13 Mart Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir çocuk oyun oynadığı sırada iki parmağını sandalye deliklerine sıkıştırdı. Parmağı sıkışan çocuğun ailesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Eve gelen itfaiye ekipleri, kesim aracı ile sandalyeyi keserek çocuğun parmaklarını sıkıştığı yerden çıkarttı.


Çocuğun ailesi, itfaiye ekibine teşekkür etti.

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