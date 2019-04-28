Mardin'de Paskalya kutlandı

Mardin'de yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutladı. Kutlamalara Vali Mustafa Yaman, AK Parti Milletvekili Şehmus Dinçel ile Müslüman vatandaşlar da katılarak kardeşlik, dostluk ve hoşgörü mesajı verdi.

Mardin'de Paskalya Bayramı dolayısıyla tarihi Kırklar Kilisesi'ne gelen Süryaniler, çocuklarıyla birlikte kiliseye gelerek bayramlarını kutladı. Mardin'de yaşayan Süryanilerin bayramlarını kutlamak üzere Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Artuklu Belediye Başkan Vekili Yılmaz Hiçbezmez ve Müslüman vatandaşlar da kilisenin bahçesinde Süryanilerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Metropolit Özmen ve Başpapaz Akyüz, Vali Yaman, milletvekili Dinçel, Başsavcı Bektaş ve beraberindekilerle yumurta tokuşturdu. Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz'ün yönettiği ayin ile bayramlarını kutlayan Süryaniler Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler söyledi.

Vali Yaman burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğe yüzyıllardır destek olan Süryani toplumunun bayramını kutladıklarını söyledi. Vali Yaman, "Süryani toplumu her zaman bizimle beraber yanımızda bizlere dua ederek bizlere destek olarak birlikteliğe çok büyük katkıda bulunuyorlar. Başta Mardin olmak üzere bölgemizde artık bir huzur hakim. İnşallah bu bayram huzurun sürmesine de vesile olacak” dedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Şehmus Dinçel de Mardin'de sevinç ve bayramların, hüzün ve mutlulukların birlikte yaşandığı ender bir şehir olduğunu kaydetti.

Metropolit Özmen bayramların insanlar arasında barışı, huzuru ve güzellikleri tesis ettiğini, barışın ve huzurun hakim kılınması ve devletin ayakta kalması için dua ettiklerini dile getirerek, "Kilisedeki dualarımızda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet erkanımıza, siyasetçilerimize dua ettik, sıhhat ve afiyet diledik. Devletimizin ayakta kalması için, barışta dayanışmada birlik ve beraberlikte dimdik ayakta kaması için özel dualar ettik" diye konuştu.