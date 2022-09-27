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Mardin'de patlayan trafo alevlere teslim oldu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde tarım sulama kuyusu trafosu patlayarak alevlere teslim oldu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tarım sulama kuyusu trafosu patlayarak alevlere teslim oldu.



Mazıdağı ilçesinde Hamza Şan'a ait tarım sulama kuyusu trafosunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler içinde kalan trafodan patlama sesleri geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın sürdürülürken, trafo kullanılamaz hale geldi.

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