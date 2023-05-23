Mardin'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne operasyon

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mardin merkez, Derik, Kızıltepe, Dargeçit, Savur, Ömerli, Nusaybin ve Artuklu ilçelerinde terör örgütü üyesi olduğu, örgüte yardım ve yataklık ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik 19 farklı adreste yapılan eş zamanlı adli operasyon neticesinde 17 şahıs gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Mardin'in terör ve terör örgütünün kalıntılarından tamamen temizlenmesine yönelik bölgedeki operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.