Mardin'de Polis Haftası etkinlikleri

Mardin Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ı makamında ziyaret ederek haftalarını kutladı.

Mardin'de görevli gazeteciler, Türk Polis Teşkilat'ının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ı makamında ziyaret ederek haftalarını kutladı.

Burada konuşan İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, kentte görevli gazetecilerin Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutlama etkinliklerine gösterdiği ilgiye teşekkür etti. Onar, "Dün gazeteciler ile polis amirleri arasında bir dostluk maçı yapıldı. Bugün de gazetecilerin kutlama ziyaretini memnuniyetle karşılıyorum. Görevimizi yaparken gazetecilerin her zaman desteklerini gördük. Bölgemizin huzur ve güvenliği için görevimizin başındayız. Desteğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Güneydoğu Gazeteciler Federasyon ve Mardin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Çelik, Mardin emniyetinin son yıllarda uyuşturucuya karşı ortaya koyduğu kararlılığı takdirle takip ettiklerini söyledi. Çelik, "Bölgemizde huzur ve güven ortamının sağlanmasında polis teşkilatının önemli bir rolü var. Mardin Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuya karşı gösterdiği duyarlılık ve başarıyı takdirle ve memnuniyetle takip ediyoruz. Gazeteci arkadaşlarımız adına, şahsınızda Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" diye konuştu.

Gazeteciler, daha sonra İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve polis memurları ile birlikte pasta kesti.