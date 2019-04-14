Mardin'de polisler fotoğraf sergisi açtı

Mardin'de görevli polisler tarafından 'Huzur şehri Mardin' isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Mardin'de görev yapan ve fotoğraf sanatı ile ilgilenen polis memurları, objektiflerine yansıyan fotoğrafları vatandaşların beğenisine sundu. Bir alışveriş merkezinde, tarihi sokaklarda polis memurları ve Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın objektifine yansıyan karelerden oluşan sergide 47 fotoğraf yer alıyor.

Serginin açılışını yapan Mardin Valisi Mustafa Yaman, kentte karma fotoğraf sergisi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vali Yaman, "Mardin artık bir kültür ve sanat şehri oldu. Sağlanan bu huzurun sürdürülmesini arzu ediyoruz. O nedenle bütün arkadaşlarımızla beraber çeşitli organizasyonların içinde oluyoruz. Bugünkü sergide benim de fotoğraflarım var. Mardin fotoğraf sanatçıları için çok önemli bir şehir. Her sokak, her bina adeta size poz veriyor” dedi.

Polis Memuru Sümer Yüksel, Kerim Kan ve Ümit Özaslan'ın çektiği 47 fotoğraf ilk fotoğraf sergi 19 Nisan'a kadar açık olacak.