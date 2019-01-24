Mardin'de polislerin geleneksel altın günü

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce geleneksel hale getirilen altın töreninde çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve yeni bebeği olan emniyet personeline İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenle altınları teslim edildi. Çocuğu olan, evlenen ve çocuğunu sünnet ettiren 52 personele İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve müdür yardımcıları tarafından altınları verildi. Güneydoğuda görev yapan personelin güzel ve kötü günlerinde, sevinç ve hüzünlerinde hep bir arada olmak istediklerini belirten İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, "Yeni evlenen kardeşlerimize mutlu bir hayat diliyoruz. Yeni doğan çocukları da Allah analı babalı büyütsün. Mardin Emniyet Müdürlüğü olarak kendi aramızda çam sakızı çoban armağanı böyle bir uygulamada bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın bu güzel ve sevinçli günlerinde onların yanında olduğumuzu ve kalbimizin onlarla birlikte attığını göstermek istedik" dedi.