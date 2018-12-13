İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de polislerin mutlu günü

Mardin’de çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve yeni bebeği olan emniyet personeline geleneksel altın töreni yapıldı.

Mardin'de çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve yeni bebeği olan emniyet personeline geleneksel altın töreni yapıldı. 54 personele altınlarını, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve müdür yardımcıları teslim etti.


Mardin Emniyet Müdürlüğü, çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve yeni bebeği olan bekçi ve polis memurlarına törenle altın hediye etti. Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene, Emniyet Müdürü Hasan Onar ile müdür yardımcıları ve polis memurları katıldı. Personelin güzel ve kötü günlerinde, sevinç ve hüzünlerinde hep bir arada olmak istediklerini belirten Onar, “Yeni evlenen kardeşlerimize mutlu bir hayat diliyoruz. Yeni doğan çocukları da Allah analı babalı büyütsün. Mardin Emniyet Müdürlüğü olarak kendi aramızda çam sakızı çoban armağanı böyle bir uygulamada bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın bu güzel ve sevinçli günlerinde onların yanında olduğumuzu ve kalbimizin onlarla birlikte attığını göstermek istedik” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.