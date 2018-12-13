Mardin'de polislerin mutlu günü

Mardin'de çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve yeni bebeği olan emniyet personeline geleneksel altın töreni yapıldı. 54 personele altınlarını, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve müdür yardımcıları teslim etti.

Mardin Emniyet Müdürlüğü, çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve yeni bebeği olan bekçi ve polis memurlarına törenle altın hediye etti. Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene, Emniyet Müdürü Hasan Onar ile müdür yardımcıları ve polis memurları katıldı. Personelin güzel ve kötü günlerinde, sevinç ve hüzünlerinde hep bir arada olmak istediklerini belirten Onar, “Yeni evlenen kardeşlerimize mutlu bir hayat diliyoruz. Yeni doğan çocukları da Allah analı babalı büyütsün. Mardin Emniyet Müdürlüğü olarak kendi aramızda çam sakızı çoban armağanı böyle bir uygulamada bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın bu güzel ve sevinçli günlerinde onların yanında olduğumuzu ve kalbimizin onlarla birlikte attığını göstermek istedik” dedi.