İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de polislerin mutlu günü

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 75 bekçi, özel harekat ve polislerden, evlenen, çocuğu olan veya çocuğunu sünnet ettirenlere törenle altınları verildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 75 bekçi, özel harekat ve polislerden, evlenen, çocuğu olan veya çocuğunu sünnet ettirenlere törenle altınları verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, yeni evlenen polis memurlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın mesajlarını içeren tebrik kartlarını verdi. Emniyet personelinin iyi ve kötü günde hep bir arada olduğuna dikkati çeken Onar, "Evlenen kardeşlerimize mutlu bir hayat diliyoruz, anne baba olan kardeşlerimizi de kutluyoruz. Arkadaşlarımızın bu güzel ve sevinçli günlerinde yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.


Konuşmaların ardından polislere altınları verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.