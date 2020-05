Mardin'de psikososyal destek hattı 2 bin kişiye hizmet verdi

Sağlık Bakanlığının yeni tip korona virüsle mücadele sürecinde ruhsal olarak etkilenenlere destek için devreye aldığı psikososyal destek hattına, Mardin'de 2 ayda, aralarında sağlık çalışanlarının bulunduğu 2 bin kişiye destek sağlandı. Destek hattına her yaş grubunda çağrıların geldiğini anlatan İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, korona virüsten ruhsal olarak etkilenenlere her türlü desteğin sağlandığını söyledi. Psikososyal destek hattının hem vatandaşların hem de sağlık çalışanlarının her türlü psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını gidermek üzere çalışmalarına devam ettiğini aktaran Yavuz, "Psikososyal destek hattı, mart ayında hizmet vermeye başladı. Yapılan çağrılarda önce hastanın veya başvuran vatandaşın durumu hakkında bilgiler alınıyor. Vatandaşımızın veya hastanın sosyo-demografik özellikleri, kimlerle yaşadıkları, şu anki mevcut işleri ve günlük rutinleri ile daha önce bir psikiyatrik rahatsızlık geçirip geçirmedikleri sorulmaktadır. Destek hattına her yaş grubundan çağrılar geliyor. En çok çağrı ise 30 ila 65 yaş arasından geliyor. Psikologlarımızın genel tavsiyeleri vatandaşların her gün yapmış oldukları günlük rutinlerini sürdürmeleri, korku ile paniğe yol açabilecek durumlardan uzak durmaları ve stres yaşamadan hayatlarına devam etmeleri şeklindedir" dedi.