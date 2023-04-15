Mardin'de Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi başlattığı mezarlık bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 200 personel ile Artuklu, Kızıltepe, Derik, Midyat, Savur, Ömerli, Yeşilli, Nusaybin, Mazıdağı ve Dargeçit ilçelerinde toplam 180 mezarlıkta yabani otları keserek temizleyen ekipler, mezarlık alanında bulunan çöpleri topladı, tüm yolları temizledi. Toplanan atıkları traktörlerle çöp alanına aktarırken ekipler mezarlıklarda haşerelere karşı ilaçlama yapıyor.