İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de Ravza Kapalı Pazar alanı yenileniyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ravza Kapalı Pazar alanında yenileme çalışmalarını sürdürüyor.


İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, vatandaşları ve pazar esnafının kışın soğuğundan yazın sıcağından korumak, daha modern ve düzenli bir ortamda alış veriş yapmaları için Ravza Caddesinde hizmete almış olduğu kapalı pazar alanında yenileme çalışmalarına başladı. Proje çerçevesinde, 2 bin metrekare alan üzerine kurulu pazar alanı, aşırı rüzgar alması nedeniyle membran malzemeyle çevrilecek. Pazar alanının denetim ve hijyenik ortamının sağlanması için zabıta odası yapılacak. Esnaf ve vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmesi için bay-bayan lavabo, abdest alma yeri ile mescit yapılacak.

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