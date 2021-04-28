Mardin'de refüjler otomatik sulama sistemi ile sulanacak

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı, trafik açısında büyük tehlike oluşturan tankerli sulamaya son vermek için kent merkezinde bulunan Artuklu-Kabala, Artuklu-Diyarbakır ve Artuklu-Kızıltepe refüjlerinde otomatik sulama sistemini kuruyor. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Cebrail Aslan, otomatik sulama ihalesinin bir ay öncesinde yapıldığını ve çalışmalara başladıklarını belirtti. Aslan, "Artuklu-Kabala, Artuklu-Diyarbakır ve Artuklu-Kızıltepe refüjlerini bundan sonra otomatik sulamayla sulayacağız. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. 10 gün içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Bu süre içerisinde yine kendi imkanlarımız ile sulamaya devam edeceğiz. Bu süreçten sonra sulama işleri tamamen otomatik olacak. Büyük bir tehlikeyi ortadan kaldırıyoruz. Tanker gibi düzensiz sulama olmayacak. Günün belirli saatlerinde otomatik olarak sulanacak. Yapacağımız otomatik sulama ile yola su akıntısı olmayacak. Tankerler trafik açısında büyük tehlike arz ediyordu bunu ortadan kaldırarak sulamayı kaza riski olmayan bir hale getireceğiz. Geçen sene yüksek maliyetle orta refüjler sulanırken bu sene ise çok düşük maliyetle yapacağız ve bu sistemi bir daha da değiştirmeyeceğiz. Otomatik sulama ile bitki ve ağaçlar suya doyacak. Refüjlerin dışındaki ağaçları da kendi imkanlarımız ile sulayacağız. Sulama hem ekonomik hem de tasarruflu olacak" dedi.