Mardin'de sağanak yağış etkili oldu

Mardin'de gece saatlerinde başlayıp aralıklarla devam eden sağanak yağış gün boyu etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından Mardin'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklarla gün boyu etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış yer yer vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Bazı bölgelerde sağanak yağışın etkisiyle su birikintileri oluşurken kentte zaman zaman rüzgar da etkili oldu.