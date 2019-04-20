Mardin'de sağanak yağış nedeni ile yıkılan duvarların ardından tarih çıktı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Medrese Mahallesi'nde yoğun yağışlar nedeni ile yıkılan istinat duvarlarının altından 14. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Atınboğa Medresesi ile Hüsamiye Medresesi'ne ait olduğu değerlendirilen eyvan gün yüzüne çıktı.

Artuklu ilçesindeki Medrese Mahallesi'nde son dönemlerde devam eden sağanak yağışların neden olduğu yıkıntılar tarihi gün yüzüne çıkardı. Buna göre yıkılan istinat duvarının altından Atınboğa Medresesi'nin vakfiyesi ile Hükümet Kanoğı'nın istinat duvarının altından ise Hüsamiye Medresesi'ne ait vakfiye bulundu.

Yıkılan duvar tarihi ortaya çıkardı

Tarihçi, araştırmacı, yazar İbrahim Yüksel İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, Mardin'de 16 medrese bulunduğunu, son yağışlarla birlikte yüzlerce yıllık tarihi yapıların Allah'ın hikmeti ile gün yüzüne çıktığını söyledi. Yüksel, Mardin'de son bir ay içinde şiddetli yağışlar ile birlikte tarihi Mardin'de Medrese Mahallesi'nde bulunan ve Zinciriye Medresesi'nin devamında yer alan Altınboğa Medresesi'nin yıkılan duvarın altından vakfiye parçasının çıktığını ifade etti.

“Yer altından tarih fışkırıyor”

Müze ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nca bu parçaların koruma altına alınması gerektiğini kaydeden Yüksel, “Güzel gelişmeler gerçekten. İlahi adaletin tecellisi. Mardin'de son yağmurlarla beraber bazen medreseye ait yapılar, eyvanlar gün yüzüne çıkıyor. Bu medrese Artuklu devleti yöneticilerinden Alaaddin Altınboğa tarafından yaptırılmış. Mısır, Şam ve daha birçok vilayette valilik yapan Altınboğa daha sonra Mardin'e gelerek bu medreseyi yapmış. Meşhur Altınboğa çeşmesi. Çeşme ve medresenin giriş kapısının yaklaşık 2 metrelik kısmı ayakta. Muhteşem bir yapı olarak bahsediliyor. Bunun dışındaki alanlar sonradan inşa edilen yapıların yıkılmasıyla daha detaylı ortaya çıkacaktır. Sonradan inşa edilen duvarın içinden çıkmış olması, bu duvarda taş olarak kullanıldığı izlenimini veriyor. Çevredeki duvarların incelenmesi halinde başka parçalar olacağını düşünüyoruz” dedi.

“600 yıllık yapılar gün yüzüne çıkıyor”

Hükümet Konağı'nın yanında istinat duvarının çökmesi ile gün yüzüne çıkan bir diğer eser ise Hüsamiye Medresesi olduğunu kaydeden Yüksel, “Bu da 1071 yılında Hüsamettin Timurtaş tarafından yapılan bir medrese. 1071'den sonra Anadolu'da yapılan ikinci ya da 3. Türk İslam yapısı. Orada da yıkılan duvarın arkasından yapılan medresesin çeşme eyvanı gün yüzüne çıktı. Biz bu eserlerin korunup, restore edilip yeniden dünya insanlarına sergilenmesini istiyoruz” diye konuştu.