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Mardin'de sağanak yağış yolları göle çevirdi

Mardin’in merkez ve Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi.

Mardin'in merkez ve Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Sürücüler yolda ilerlerken güçlük çekti.


Meteorolojinin Mardin ve çevresi için yaptığı uyarılardan sonra Artuklu ve Kızıltepe ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Artuklu'da caddeler göle döndü. Dükkanlarını su basan vatandaşlar kovalarla yağmur suyunu tahliye etti.


Yağmurla birlikte Kızıltepe Koçhisar Mahallesi ve Yeni Mahalle'de yollar göle döndü, kanalizasyonlar taştı. Araçlar göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar her yağmur yağdığında mağdur olduklarını belirterek, sorunların çözülmesini istedi.

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