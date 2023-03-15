İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de sağanak yağışla birlikte gündüz geceye döndü

Mardin’de sağanak yağışla birlikte gündüz geceye döndü.

Mardin'de sağanak yağışla birlikte gündüz geceye döndü. Yağış nedeniyle alt geçitler trafiğe kapatıldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından, Mardin'de öğle saatlerinden hemen sonra başlayan sağanak, kentin birçok noktasında etkili oldu. Bazı bölgelerde gölet oluşurken, dolu yağışı da etkisini gösterdi. Yağışın etkili olması nedeniyle polis ekiplerinin alt geçitleri önlem amaçlı trafiğe kapatması üzerine trafikte uzun kuyruklar oluştu.

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