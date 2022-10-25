Mardin'de sağlık çalışanı ve otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcu için seferber oldu

Mardin'de bir otobüs şoförü, araçta kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye yetiştirdi. Otobüsteki sağlık çalışanı da hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Zamana karşı yarışılarak hastaneye yetiştirilen vatandaş, müdahalenin ardından hayata döndürüldü.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı şehir içi otobüs, Mardin'den Kızıltepe ilçesinde seyir halinde iken İstasyon Mahallesi mevkiinde ön tarafta oturan 45 yaşlarında bir vatandaşın rahatsızlandığını gören vatandaşlar, durumu şoföre bildirdi. Otobüsü durduran şoför, daha sonra rahatsızlık geçiren vatandaşa su ikramında bulundu. Vatandaşın kalp krizi geçirdiği anlaşılınca, araç içerisinde bulunan sağlık çalışanı müdahalede bulundu.

Şoför, kornaya basarak yolda seyir halindeki diğer sürücülerden öncelik istedi. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan şoför, hastanın durumu hakkında bilgi verdi.

Belediye personeli ve otobüs içerisinde bulunan sağlık çalışanının ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırılan vatandaşa müdahale edilerek tedavi altına alındı.

Vatandaşlar, cesareti ve gösterdiği mücadele örneğinden dolayı Mardin Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünü tebrik etti. Şoförün özverili davranışı sayesinde hayata tutunan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüste yaşananlar araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hastanın fenalaşma anı, vatandaşların panik durumu, şoförün hastaya su içermesi, sağlık çalışanının müdahalesi, 112 arayarak durumu bildirmesi ve kornaya basarak seyir halindeki sürücülerden yol açmasını ve acil servis önünde yaşananlar yer aldı.