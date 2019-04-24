Mardin'de sağlık için 'aşı' mesajı

Saffet Yavuz, Dünya Aşı Haftası nedeniyle ailelere aşı konusunda duyarlı olmaları ve çocuklarının aşılarının eksiksiz yapmaları çağrısında bulundu.

Saffet Yavuz, aşıların geliştirilmesinin, insanoğlunun sağlıklı ve uzun bir ömür sürmesini sağlayan en önemli buluş olduğunu söyledi. Aşı Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Yavuz, "Aşılar sadece aşılanan kişiyi değil, bulaşıcı hastalıkların topluma yayılmasını engellediği için, tüm toplumu korur. Elli yıl önce çok sayıda çocuğun ölmesine ve sakat kalmasına neden olan bulaşıcı hastalıkları artık görmüyor olmamızın nedeni aşılardır ve toplumda aşılanma oranlarının düşmesi durumunda bu hastalıklar tekrar ciddi salgınlar yapacaktır. Aşısı herhangi bir sebeple yapılamayan çocukların aşılarının tamamlanması, eksik aşılı ve aşısız 5 yaş altı çocukların tespit edilerek aşılarının tamamlanması önemlidir. Ayrıca göçmenlerin 5 yaş altı nüfusunun aşılarının kayıt altına alınması, aşısız ve eksik aşılı olanların aşılarının tamamlanması, göçmenlere yönelik okul çağındaki çocukların aşılama çalışmalarının yapılması, göçmenlere yönelik gebe tetanozu ve risk grubu aşılarının yapılması, aşı ile önlenebilir hastalıklar açısından büyük önem taşımaktadır. Aşılama çalışmalarında hekimlere ve halkımıza da önemli görevler düşmektedir. Özellikle tüm hekimlerimizin, çocuklara olduğu gibi erişkinlere de yapılması gerekli aşıları hastalarına önerme konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz. Halkımızı da aşılar ve enfeksiyon hastalıkları konusunda uzman olan kişi ve kurumların açıklamalarına güvenmeye ve önerilen aşıları yaptırmaya davet ediyoruz" dedi.