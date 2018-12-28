Mardin'de Sanat Akademisi açılıyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Yaman kentte inşa ettiği sanat akademisi binasının son durumuyla ilgili incelemelerde bulundu. Kente kazandırılacak olan Sanat Akademisi için açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, “Mardin kültür ve sanatta önemli şehirlerin arasına getireceğiz. Şehrimizde güzel gelişmeler devam ediyor. Mardinli hemşehrilerimizin hak ettiği hizmetleri alması için başladığımız çalışmalarda birçok konuda önemli işler yaptık. Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayan bir yapıda her alanda projelerimiz hayata geçmekte ve devam etmektedir. Dikkate aldığımız konulardan birisi ise sanatın ilimizde en iyi yerlere gelmesidir. Bu nedenle sanat akademisi projesini hayata geçirdik. Şu an bitmek üzere olan binamız sanat için önemli yerlerden birisi olacak” dedi.

“Değerlerimizi ortaya çıkaracağız”

Projenin her aşamasını takip ettiklerini kaydeden Yaman, “Akademimizin inşaatının sonuna gelindi. Çalışmaların çok kısa sonra bitecek ve hizmete açılacak. Bilindiği üzere daha önce konservatuvarımızı hayata geçirmiştik. Burada sanat adına önemli işler yapıldı ve yapılıyor. Şimdi ise akademimizin bitirilmesi ile sanatta daha iyi yerlere geleceğiz. Özellikle yerel potansiyelimiz akademimiz sayesinde ortaya çıkacak” diye konuştu.