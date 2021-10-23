Mardin'de Sanat Müziği Korolar Festivali sona erdi

Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivali gala konseriyle son buldu.

Kamor Millet Bahçesindeki amfi tiyatroda yapılan festivalin gala konserine Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, kamu kurum müdürleri, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve binlerce vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve 2 gün süren festivalde Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'den 11 koro misafir edildi. Gala konseriyle son bulan festivale katılan Vali Demirtaş, alanı hınca hınç dolduran vatandaşlara teşekkür ederek herkesi huzurun hakim olduğu Mardin'e davet etti.

‘'Mardin, güvenlik problemi olmayan bir kentimiz''

Pandemi nedeniyle sıkılan vatandaşların rahat bir nefes almalarını sağlamak amacıyla 3'üncü Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivalini düzenlendiklerini belirten Vali Demirtaş, ‘'Mardinli hemşerilerimiz için 3'üncü Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivalini düzenledik. Mardin'imiz hakikaten çok büyük bir ilgi gösterdi. Bu ziyadesiyle çok mutlu etti. Havanın çok soğuk olmasına rağmen Mardin'imiz burayı tamamen doldurdu. Bizim amacımız hem müziği sevdirmek hem de bu pandemiden dolayı vatandaşlarımız artık iyice sıkılmıştı. Biraz nefes alsın, biraz eğlensin, inşallah bu sıkıntılı günleri geride bırakacağımızı düşünüyorum. Bir taraftan da Mardin'den ülkemize şu mesajı veriyorum Mardin güvenli bir şehir, güvenlik problemi olmayan bir kentimiz. Tüm sanatçılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çok güzel bir sanat müziği icra ediyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz'' dedi.

Vali Demirtaş, 350 katılımcı ile gerçekleşen festivalin sonunda sanatçılara plaket vererek tek tek teşekkür etti.