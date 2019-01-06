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Mardin'de Sarıkamış şehitleri için anma

Mardin’de Sarıkamış şehitleri için anma programı düzenlendi.

Mardin'de Sarıkamış şehitleri için anma programı düzenlendi.


Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlik Şühedanın İzinde" projesi kapsamında Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış şehitlerini anmak amacıyla program düzenlendi. Gençlik Merkezinde önünde düzenlenen programa, Vali Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin ve çok sayıda genç katıldı. Burada saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.


Program, dev Türk bayrağı eşliğinde Artuklu Spor Salonuna kadar yapılan yürüyüşle sona erdi.

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