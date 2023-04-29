Mardin'de şehit asker törenle memleketine uğurlandı

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Operasyonunda şehit olan Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz'ün cenazesi törenle memleketine uğurlandı.

Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar Yaz -1 Operasyonunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanına getirildi. Burada düzenlenen törene katılan şehidin yakınları ve silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. İl Müftüsünün dua etmesinin ardından şehit Gündüz'ün naaşı, silah arkadaşlarının omzunda askeri uçağa konularak, memleketi Tokat'a uğurlandı.

Törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve şehidin ailesi ile silah arkadaşları katıldı.

Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz evli ve iki çocuk babası. Şehidin 5 yaşında Beren ve 9 aylık Metin Kutay Gündüz isminde iki çocuk babası olduğu öğrenildi.