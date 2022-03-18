Mardin'de şehit ve gaziler onuruna yemek

Şehit ve gaziler onuruna verilen yemek programına, Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gazi ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Vali Demirtaş, Çanakkale'nin yüreği imanla ve vatan aşkıyla çarpanların, pervasız bir işgale gövdesini siper ettiği yer olduğunu söyledi. Vali Demirtaş, "Çanakkale, Anadolu'nun dört bir yanından, Rumeli'den, Bağdat'tan, Şam'dan gelerek dilleri ve renkleri farklı, davaları aynı olan bir milletin kadınıyla erkeğiyle omuz omuza verdiği eşsiz mücadelenin adı oldu. Mehmetçiklerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak adına, Çanakkale'de yedi düvele verdiği mücadelenin bir benzerini FETÖ, PKK, PYD, YPG ve DAEŞ gibi terör maşalarına karşı sürdürüyor. Bilinmelidir ki, güvenlik güçlerimizin teröre karşı yürüttüğü mücadele, azim ve kararlılıkla sonuna kadar sürdürülecek. Millet olarak bizim irademizi ve basiretimizi sınayanların sonu yine hüsran olacaktır” dedi.