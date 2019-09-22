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Mardin'de şehitler için mevlit okutuldu

Mardin’de Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği tarafından kentteki operasyonlarda şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, jandarma onbaşı Mehmet Acar ile korucular Evren Başçı ve Abdullatif Emen için mevlit okutuldu.

Mardin'de Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği tarafından kentteki operasyonlarda şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, jandarma onbaşı Mehmet Acar ile korucular Evren Başçı ve Abdullatif Emen için mevlit okutuldu.


Mardin'de şehitler için düzenlen programa, Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Dernek binasındaki etkinlikte şehitler için dua edilirken katılımcılara ay yıldızla süslenen aşure ikram edildi.


Etkinlikle ilgili konuşan Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu, yıllardır terörle mücadele edilen bölgede bugüne kadar sayısız şehit verdiklerini söyledi. Kırmızıoğlu, "Artık bölge halkı örgütün iç yüzünü çok açık ve net gördü. Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu biliyor. Bölgenin onlarca yıldır imkansızlığından faydalanarak halkı korku ve şiddetle sindirmeye çalışan örgütler artık bölgemizde ilimizde beslenemiyor. Anneler ayakta aileler ayakta ve güvenlik güçlerimiz gece gündüz demeden bölge halkının huzuru için terörle mücadeleyi sürdürüyor. Halk tam destek veriyor. Son yıllarda yapılan operasyonlar görevlendirme yapılan belediye başkanlığı ile bölge devletin hem hizmetkar hizmetkar hem de terörle kararlı mücadelesini görüyor. Çocuklarını dağ yerine teknoloji sınıflarına yolluyor. Bizlerde bugün hem şehitlerimiz için mevlit okuttuk gazilerimize şifa diledik. Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki annelerimize tam destek demek için bir araya geldi. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederiz” dedi.

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