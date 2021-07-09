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Mardin'de seyir halindeki araç alev aldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan araç, itfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürüldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan araç, itfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Yenikent Mahallesi üzerinde ilerleyen transit, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Sürücü aracı durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede aracın ön kısmını saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.


Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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