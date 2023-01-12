Mardin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Alevlere teslim olan araçtan sürücü yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kızıltepe-Viranşehir yolu üzeri, buğday pazarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü araçtan inerek yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Kızıltepe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti.

Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.