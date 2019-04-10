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Mardin'de seyir halindeki tır alev aldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, derin dondurucu yüklü tır seyir halindeyken alev aldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, derin dondurucu yüklü tır seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, yangını son anda fark etmesi sonucu olaydan yara almadan kurtulurken, tır ve malzemeler kullanılamaz hale geldi.


Olay, dün gece 01.00 sularında Kızıltepe-Viranşehir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdris Culdaz'ın kullandığı 43 KB 118 plakalı derin dondurucu yüklü tır, seyir halindeyken alev aldı. Culdaz, yangını son anda fark ederek araçtan çıkmayı başardı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kızıltepe itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.


Ölen ya da yaralanın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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