Mardin'de şiddetli yağış sonrası Karasu Çayı ve GAP Şelalesi taştı

Mardin'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken, kuraklık nedeniyle kuruyan Karasu Çayı ve GAP Şelalesi taştı.

Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarının ardından Mardin'de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde sağanak yağış başladı. Gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak, öğlen saatlerinde şiddetini artırdı. Kısa süre içerisinde şiddetini artıran sağanak yağış nedeniyle Mardin ve ilçeleri su altında kalırken, birçok yol ulaşıma kapandı. Mazıdağı ilçesinde bulunan Karasu Çayı ve Derik'te zeytin ağaçlarının su ihtiyacını karşılayan GAP Şelalesi sağanak etkisiyle taştı.