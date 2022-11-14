Mardin'de şiir dinletisine yoğun ilgi

Mardian Mall Alışveriş Merkezi (AVM) tarafından konuk edilen Dursun Ali Erzincanlı'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mardin'in gözde alışveriş merkezi Mardian Mall AVM çeşitli etkinliklerle halkın ilgisini çekmeye devam ediyor. Durun Ali Erzincanlı'yı konuk alarak şiir dinletisi gerçekleştiren Mardian Mall'a halkın ilgisi yoğun oldu. AVM balkonları dolup taşarken bir çok vatandaş Dursun Ali Erzincanlı'nın şiir seslendirmesini telefonlarına kaydetti. Şiir dinletisine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş da katılım sağladı. Dinletide terör eylemleri lanetlenirken, vatan bütünlüğü çağrısı yapıldı.

Şiir dinletisini için geldiğini belirten İslam Yüksek, “Bu etkinlikten memnunuz, Dursun Ali Erzincanlı'yı çok seviyoruz. İyi ki de şehrimize geldi Mardian Mall'a teşekkür ediyoruz. Yetkilileri çok güzel etkinlikler düzenliyor biliyoruz, Bu etkinlikle de halkın gönlünü kazandılar” şeklinde konuştu.

Mardian Mall'ın etkinliklerini beğendiğini belirten Mehmet Altun, “Çok sevindik sürekli gelmelerini istiyoruz memnun olduk, etkinliklerin devamının gelmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.