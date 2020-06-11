İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü

Mardin’in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Sakalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönen tartışmada 41 yaşındaki K.A. pompalı tüfekten ateşlenen saçmaların hedefi oldu. Olay yerine gelen ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan K.A. doktorların bütün müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ölen şahsın yakınları hastaneye akın ederken polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.


Sakalar köyünde jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.