İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de soba faciası: 2 ölü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen evli çift hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen evli çift hayatını kaybetti.


Olay, Kızıltepe ilçe merkezindeki Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Memduh Emen (45) ile Lamia Emen (43) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 5 çocukları olan Emen çiftinin naaşları, Cumhuriyet savcılığının yaptığı inceleme sonrasında olay yerine gelen cenaze aracı ile Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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