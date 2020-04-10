Mardin'de sokağa çıkma yasağı uzun kuyruklar oluşturdu

00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın uygulanacağı Mardin'de vatandaşlar mahalle bakkallarına ve akaryakıt istasyonlarındaki marketlere akın etti.

İçişleri Bakanlığının büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta bu gece saat 00.00'dan itibaren 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmasıyla büyükşehir statüsündeki Mardin'de de vatandaşlar başta ekmek olmak üzere temel ihtiyaçlarını almak için akaryakıt istasyonlarındaki marketlere ve mahalle bakkallarına akın etti. Alınan korona virüs tedbirleri kapsamında marketlerin kapalı olması nedeniyle mahalle bakkalları ve akaryakıt istasyonlarındaki marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Oluşan uzun kuyruklar nedeniyle polis ekipleri olay yerine gelerek vatandaşları sosyal mesafeye uyulması konusunda uyardı. Sırada bekleyen iki kişi arasında yaşanan sözlü tartışma ise kavgaya dönüştü. Kavgaya vatandaşları uyarmak için olay yerine gelen polis ekipleri ve kuyruktaki diğer vatandaşlar müdahale etti.