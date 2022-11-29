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Mardin'de sokak köpeği 6 yaşındaki çocuğu ısırdı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 2 sokak köpeği 6 yaşındaki bir çocuğa saldırdı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 sokak köpeği 6 yaşındaki bir çocuğa saldırdı. Köpekler tarafından bacağından ısırılan çocuğa kuduz aşısı yapıldı.


Olay, Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi 109. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 6 yaşındaki D. Ç. ismindeki çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan çocuk, babası tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesine götürüldü.


Hastanende tedavisi yapılan D. Ç. kuduz aşısı olduktan sonra hastaneden taburcu edildi. Eve gönderilen talihsiz çocuk, haftada bir defa hastaneye gidip aşı olacak.

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