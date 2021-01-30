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Mardin'de spor çantasına gizlenmiş patlayıcı madde ve bomba ele geçirildi

Mardin’in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde, teröristler tarafından metropollerde sansasyonel eylem amaçlı kullanmak üzere getirilen patlayıcı madde ve bomba düzenekleri ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde, teröristler tarafından metropollerde sansasyonel eylem amaçlı kullanmak üzere getirilen patlayıcı madde ve bomba düzenekleri ele geçirildi.


Suriye sınır hattından illegal geçiş yaparak, sansasyonel eylem amaçlı metropol illerine patlayıcı madde ve bomba düzeneklerinin aktarımının yapılacağına dair alınan istihbarat sonucu Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde özel harekat polislerinin katılımı ile operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 kilo 115 gram plastik patlayıcı madde, 2 adet zaman ayarlı ve 1 adet uzaktan kumandalı olmak üzere toplam 3 adet bomba düzeneği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


Mardin'de yakalanan şahısların irtibatlı oldukları İstanbul, Antalya ve Şanlıurfa illerinde bulunan şüpheli şahıslar, düzenlenen operasyonlar sonucunda gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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