Mardin'de suç kaydı kabarık iki şüpheliden 1'i tutuklandı

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri tarafından suç dosyaları kabarık gözaltına alınan iki şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri, Bağlar Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi üzerinde bulunan bir evde hırsızlık olayına karışan iki şüpheliyi tespit ve yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde yüzleri kapalı iki şüpheli kadın gözaltına alındı. Şüpheli şahısların üst aramasında toplamda 468 TL, 5 Riyal, 1 adet yarım altın, 3 adet çeyrek altın, 6 adet değişik ebatlarda maymuncuk anahtarı, 1 adet kapı açmak için kullanılan tel aparat ele geçirildi.

Şüphelilerden Ç.G'nin 49 ve M.G'nin 4 suç kaydı olduğu belirlendi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.G tutuklandı, Ç.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.