Mardin'de 'Sudaki Yansımalar' adlı ebru sergisi açıldı

Artuklu Halk Eğitimi Merkezi'nin “Sudaki Yansımalar” adlı ebru sergisi, yoğun bir katılımla Mardian Mall AVM'de başladı.

Ebru kursunun kursiyer ve öğretmenleri tarafından hazırlanan sergi, Mardian Mall AVM'de protokolün ve ziyaretçilerin yoğun katılımıyla açıldı. Halk oyunları gösterisi ile başlayan etkinlikte Halk Eğitim Müdürü Ufuk Çete'nin konuşmasının ardından protokol ve ziyaretçiler sergi alanındaki eserleri gezerek, sanatçılardan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Etkinlik alanında ebru çalışması yapan öğretmenler ve kursiyerlere vatandaşlar da eşlik etti.

İki gün sürecek etkinlik, hafta sonu boyunca ziyaretçilere açık olup, yine Artuklu Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve öğretmenlerinin canlı müzik performansı ile devam edecek.