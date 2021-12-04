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Mardin'de sulanan araziler buz tuttu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde sulanan araziler buz tuttu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sulanan araziler buz tuttu.


Mazıdağı ilçesinde hava sıcaklığı eksilere düşmesinden dolayı sulanan tarım arazileri don vurdu. Sabah saatlerinde tarlalarında çalışmak için giden çiftçiler karşılaştıkları görüntü karşısında şok oldu. Arpa ve buğday ekili arazilerin üstüne buzdan beyaz bir örtü oluştuğunu gören çiftçiler şaşkınlık içerisinde kaldı. Son 20 yılın en kurak dönemi yaşandığı Mardin ve ilçelerinde kış ayında da yağışların olmaması çiftçileri endişelendirirken, ekinlerini sulayan çiftçilerin arazileri soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

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