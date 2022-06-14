Mardin'de sulu tarım arazilerinde buğday rekoltesi sevindiriyor

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Mardin'de sulu tarım arazilerinde buğday hasadı sürerken yüksek rekolte çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Mardin genelinde yaklaşık 3 milyon dönüm ekili alanın yüzde 70'i sulu tarım alanı. En büyük ilçesi Kızıltepe'de 806 bin dönüm tarım alanında buğday hasadı sürüyor. Geçen yıl il genelinde 1 milyon 200 bin ton buğday üretimi yapılırken bu sene çiftçiler 1 milyon 500 bin ton buğday rekoltesi bekliyor. Kızıltepe'de çiftçiler biçerdöverlerle hasatlarını yaparken buğdayda yüksek rekolte yüzleri güldürüyor. Çiftçi buğdayda dönüm başı 700 kilogram ürün elde ediyor.

Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, Mardin Ovası'nda 2 milyon dönüm alanda sulu tarım yapıldığını ve 1 milyon tonun üzerinde rekolte beklendiğini ifade etti. Öter, "Mardin Ovamızın yaklaşık 3'te 2'si suludur. Bu sulu alan çiftçilerimizin kendi imkanlarıyla açmış olduğu artezyen kuyularıdır. 2 milyon dönüme yakın sulu alanda 1 milyondan daha fazla buğday rekoltesi bekleniyor. Kaliteli buğday rekoltesi bekliyoruz. Çünkü dünyanın en kaliteli buğdayı Mardin Ovamızda üretilmektedir. Mardin Ovamız bereketlidir, Mezopotamya'nın merkezinde yer almaktadır" dedi.

"Buğday alım fiyatı iyi"

Türkiye Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı buğday alım fiyatını da değerlendiren Öter, "Fiyatlar iyidir. TMO'nun vermiş olduğu fiyatlar üzerinden işlem görüyor. TMO 6 bin 50 ton başı da bin lira prim desteği verdi. Bununla birlikte 7 bin 50 oluyor. Ama şuan piyasada 8 bin TL'nin üzerinde piyasada buğday alıcı bulabiliyor" diye konuştu.

Dörtyol Mahallesi'nde buğday hasadını yapan 40 yıllık çiftçi Nihat Atay, "Bu sene rekolte iyi. Birkaç gün sonra gelen buğdaylarda daha yüksek olur. Verimi az olan buğday erken çıkar. Fiyatlar iyi de gübre, mazot ve elektrik fiyatlarına göre ucuz. Yani fiyatlarda bir sıkıntı yok. Girdi fiyatları çok yüksek, fahiş fiyatlar var. Şu an mazot 28'lere yükseldi, elektrik aynı. Tohumlar girdiler sürekli artıyor. Gübrenin fiyatı şu an 11-12'lerde" şeklinde konuştu.