Mardin'de şüpheli araçtan tabanca ve uyuşturucu çıktı

MARDİN (İHA) – Mardin'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akıncı Komutanlığı uygulama noktasında müşterek icra edilen yol kontrol ve araması esnasında sürücünün şüpheli hakaretleri üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 3 gram kokain, 2 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 25 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan A.D. isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve ruhsatsız tabanca taşıma ve bulundurma suçlarından jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.