Mardin'de Sürdürülebilir Şehirler Projesi çalıştayı

Dünya Bankası tarafından finanse edilen Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında bir otelin toplantı salonunda çalıştay düzenlendi. Çalıştaya, Mardin Büyükşehir Belediyesi, MARSU, ilçe belediyeler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, DSİ Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, İlbank Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Dicle Kalkınma Ajansından (DİKA) yetkililer katılım sağladı.

Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında hazırlanan ve uygulayıcı kurumlar İlbank ile Dünya Bankası tarafından yürütülen Mardin Entegre Kentsel Su Yönetim Planının Hazırlanması Danışmanlık İşine ait Büyükşehir Belediyesinin kentsel su sisteminin değerlendirilmesi raporu hazırlandı. Hazırlanan raporda katılımcı büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin 2050 yılına kadar çevresel, finansal, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliklerini aşamalı olarak iyileştirilmeleri konuları görüşüldü.