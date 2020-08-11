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Mardin'de Suriye uyruklu bir kişi vurularak hayatını kaybetti

Mardin’in Dargeçit ilçesinde parke döşeme işi yapan Suriye uruklu bir kişi, pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde parke döşeme işi yapan Suriye uruklu bir kişi, pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.


Olay, kırsal Kılavuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.M (23) isimli Suriye uyruklu bir kişi, bölgede parke döşüyordu. A.B. isimli şahıs, M.E.M.'den evinin bir bölgesinde parke taşının döşenmesini istedi. A.A.'ya yapması gereken birtakım parke işleri olduğunu, daha sonra yapabileceğini söyleyen M.E.M., bu sırada A.B.'nin omzundaki pompalı tüfeğin ateşlenmesi sonucu karın bölgesinden vuruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ağır yaralanan M.E.M., Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.E.M,burada yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.E.M, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili inceleme başlatılırken, olaya karışan zanlı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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