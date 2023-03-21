İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç uçurumdan yuvarlandı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarında bulunan uçurumdan yuvarlandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarında bulunan uçurumdan yuvarlandı.


Kaza, Mazıdağı Ömürlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. M.H. yönetimindeki 44 ABE 475 plakalı Ford markalı otomobil hareket halindeyken, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Uçurumdan yuvarlanan otomobil, taklalar atarak yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Ölen ve yaralanın olmadığı kazada, jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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