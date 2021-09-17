Mardin'de takla atan otomobil alev aldı: 1 yaralı

Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla atarak alev alan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Gürpınar Mahallesinde meydana geldi. Seyir halinde olan 06 GGV 05 plakalı BMW marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla atıp şarampole yuvarlandı. Duvara çarparak duran otomobil alev aldı, olayı gören köylüler yangına müdahale edip itfaiye ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürürken, yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.