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Mardin'de tam kapanma sessizliği sona erdi, cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle Mardin’de hareketlilik başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle Mardin'de hareketlilik başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Mardin'de de 29 Nisan saat 19.00 itibariyle başlayıp, bugün saat 05.00'da sona erdi. 17 günlük tam kapanmanın ardından kent genelinde trafikte yoğunluğun olduğu görüldü.

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