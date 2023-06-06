İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mardin'de tarihi eser operasyonu: Yaklaşık 22 bin parça ele geçirildi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda yaklaşık 22 bin parça tarihi eser ele geçirildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda yaklaşık 22 bin parça tarihi eser ele geçirildi.


Mardin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği istihbari çalışmalarda; Mazıdağı ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'nde ikamet eden M.T. isimli şahsın evinde çok sayıda kültür ve tabiat varlığı bulundurduğu, söz konusu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince şüphelinin adresinde düzenlenen operasyonda yapılan aramada; birçoğu Roma, Bizans, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait sikkeler, metal yüzükler, ok uçları, tedavi araçları, altın görünümlü objeler, mızrak uçları, metal kaplar, figürler, mühürler, kamalar, yüksükler, cam cisimler, balta, kemer ve diğer çeşitli tarihi cisimler olmak üzere yaklaşık 22 bin parça tarihi eser ele geçirildi.


Mazıdağı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında adli işlemler başlatılırken, tarihi eserler incelenmek üzere Mardin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.